İstanbul'da ENKA Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Ramil, hazırlık dönemi ve şampiyonadaki hedeflerini değerlendirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Ramil, "Hazırlık dönemi iyi geçti. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı ve yakında yola çıkacağız. İnşallah güzel derecelerle ülkeye döneceğiz." dedi.
Atletizmde erkeklerde 2017'nin 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, hedefinin yine zirve olduğunu belirterek, "Üç madalya kafamda var. İnşallah 3 madalya ile ülkeye dönerim. İnşallah onların renkleri de güzel olur, sarı olur. Sporda hiçbir zaman garanti diye bir şey yok. İlk olarak piste ayağımızı basmamız gerekiyor. Ondan sonra bir şeyleri söyleyebiliriz. Çünkü bu spor." diye konuştu.
"FORM DURUMUM ÇOK İYİ"
Son olarak Elmas Lig serisinin bu sezon onuncu ayağında Monaco'da 200 metre koştuğunu aktaran Ramil, şöyle devam etti:
"Form durumum çok iyi. Almanya'da 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında koşacağım. Bu sene kurallar değişti, seçme yarışlarında koşmayacağız. Artık listede ilk 12'ye girdiğinde doğrudan yarı finalden başlıyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü seçmelerde güç kaybetmeden yarı final ve finalde güzel bir derece ile yarışı bitirebilirsiniz."
"BAYRAK YARIŞIN DA BÜYÜK BİR ŞEY BEKLİYORUZ"
Ramil, Avrupa Şampiyonası'nda, başarılar elde ettiği 100 ve 200 metrenin yanı sıra bayrak yarışında da iddialı olduğunu belirtti.
Bayrak yarışı için sıkı çalıştıklarını vurgulayan Ramil, "Hedefin her zaman bir önce yaptığınızdan daha fazla olması gerek. Sprint takımı ile çalışıyoruz, tüm dikkatimiz orada. Bayrak takımında durumumuz çok iyi. İnşallah bayrak yarışında da büyük bir şey bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli atlet, "100 ve 200 metrede hangi atletler en çok seni zorlar?" sorusuna, "Şu anda öne çıkan iki rakibim var. Biri İspanyol, Avrupa şampiyonu olan bir çocuk. İkincisi de Fransız Christophe Lemaitre. Genelde onlar listede 2. ve 3. sırada geçiyorlar. Finalde her şey belli olur." yanıtını verdi.
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