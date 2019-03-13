Fenerbahçe'nin dünya ve Avrupa şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev'e sponsor desteği geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli atlete RM İstanbul Reklamcılık AŞ sponsor oldu.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu ve Turhan Şahin ile RM İstanbul Reklamcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı katıldı.
RM İstanbul Reklamcılık AŞ'ye desteğinden dolayı teşekkür eden Ramil Guliyev, daha iyi dereceler elde edeceğini belirtti.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Danabaş da Ramil Guliyev'in tüm Türkiye'nin gururu olduğunu aktararak, "Türk sporunun lokomotifi olarak, Ramil gibi sporcuları desteklemek ve bayrağımızı en iyi yerlerde dalgalandırmak Fenerbahçe'nin en önemli görevlerinden birisidir. Ramil'in en büyük hayali Türkiye adına olimpiyat meşalesini taşımak. Fenerbahçe olarak bizim için Türk sporu adına daha mutlu eden ne olabilir ki. Olimpiyat yolundaki milli sporcumuz Ramil Guliyev'e sponsor olan RM İstanbul Reklamcılık AŞ teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milli atlete destek olan RM İstanbul Reklamcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı da Ramil Guliyev'e sponsor oldukları için mutlu olduğunu anlatarak, "Türk bayrağının uluslararası organizasyonlarda dalgalanmasına bir nebze de olsa katkımız olması bizlere büyük bir gurur vermektedir. Kuruluşumuzun en önemli misyonlarından birisi olan, toplumsal kalkınmaya destek misyonu çerçevesinde bu sponsorluğa imza atmış bulunuyoruz. İmkanlarımız çerçevesinde bundan sonra da bu tarz sponsorluklarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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