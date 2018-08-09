Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev 29 Mayıs 1990, Bakü'de doğdu. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ