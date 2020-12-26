Çocukluk neden final yapıyor?

Ramo dizisi 26. son bölümü ile seyircileri ekrana kilitledi. Büyük heyecana sahne olan 26. bölüm sonrası ve gözler yeni fragmana çevrildi...

RAMO’DA 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.

Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...