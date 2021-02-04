Ramo dizisi 31. son bölümü ile izlecisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 31. yeni bölüm fragmanı...

"DAHA TEHLİKELİ BİR SAVAŞ KAPIDA ARTIK!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 31. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Nehir'in karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun Nehir'e verdiği sözün ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.