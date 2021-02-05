Ramo dizisi 30. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel’in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur.

Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Ramo ve Sibel’in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut’un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar’dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut’un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut’un elinde de Ramo’yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

RAMO 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.