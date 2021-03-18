Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

"RAMO BAŞIM BÜYÜK BİR BELADA!"

Sibel'in Nehir'e meydan okuduğu heyecan dolu tanıtımda Ramo, Sibel'den aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir!

Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

İşte Ramo'nun 36. bölüm fragmanı;