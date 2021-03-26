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HaberlerTelevizyonRamo 37. bölüm tanıtım! Ramo kaybolan paraların peşinde!
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Ramo kaybolan paraların peşinde!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo', bu akşam 37. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Ramo 37. bölüm tanıtım! Ramo kaybolan paraların peşinde!
Ramo kaybolan paraların peşinde!
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HABERTURK.COM

Ramo bu akşam 37. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Ramo'nun 37. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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