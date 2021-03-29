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Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayında - Ramo 37. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 38. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen diziye bu hafta Ramo'nun, büyük bir tehlikede olan Doğu'yu kurtarmak için harekete geçmesi damga vuracak. İşte gözlerin çevrildiği Ramo 38. yeni bölüm fragmanı...

Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayında - Ramo 37. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun heyecanla beklenen 38. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"DOĞU'YU YA ŞİMDİ KURTARACAĞIZ, YA DA HİÇ!"

Ramo'nun, büyük bir tehlikede olan Doğu'yu kurtarmak için harekete geçtiği tanıtımda Silahtar'ın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor.

RAMO'DA NELER OLDU?

Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı.

Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı. Boran'ı suçüstü yakalayan ve izleri takip eden Ramo, paraları bulmayı başardı. Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer İstanbul'a geldi.

Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif ise Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti.

Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel ise finalde kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Kaptan tarafından yakalanan Sibel, alıkonuldu. Finalde büyük patron Kaptan'ın yanına gittiğinde Sibel'le karşılaşan Ramo şoke oldu. Ramo'nun artık büyük bir derdi vardı, Kaptan'a yakalanan Sibel'i kurtarmak!

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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