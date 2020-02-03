BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 4. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.

RAMO 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar. Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 3. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!