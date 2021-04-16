Ramo, büyük savaşta galip gelebilecek mi? 0:00 / 0:00

Ramo bu akşam 40. bölümüyle ekrana gelecek. Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar. Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar. Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır. Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel, Ramo'dan bir söz alır. Ramo, girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Esen Ali Bilen'in üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Ramo'nun 40. Bölüm Tanıtımı;