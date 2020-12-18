Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 5. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 5. son bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan’ın ölümüne neden olan Yavuz’un peşine düşmüşlerdir. Peki Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 5. son bölüm tek parça izleme linki...

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 5. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin beğenilen dizilerinden biri olan Ramo 5. son bölümü ile yayındaydı. Son bölümde; Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo 5. son bölüm tek parça izleme linki...

RAMO 5. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.

Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akrep 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Akrep 2. bölüm
TELEVİZYONAkrepten kurtulmak mümkün mü?
Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Benim adım ne Kulkan?"
Arıza 15. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Ben yaptım!"
Exxen ne zaman kullanıma açılacak? Exxen nedir?
TELEVİZYONExxen ne zaman kullanıma açılacak?
Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akrep dizisi oyuncuları isimleri
TELEVİZYONİşte Akrep dizisi oyuncuları!
Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Kadro belli oluyor! Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONSurvivor 2021 yarışmacıları kimler?
İbo Show 19 Aralık konukları kimler? İbo Show yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONİBO SHOW'un bu haftaki konukları
Arka Sokaklar oyuncuları kim? Arka Sokaklar konusu ne? İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncu kadrosu
Çocukluk dizisi oyuncuları kimler? İşte Çocukluk oyuncu kadrosu
TELEVİZYONÇocukluk dizisi oyuncuları kimler?
Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimdir? Payitaht Abdülhamid konusu ne?
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X