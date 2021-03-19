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Ramo, büyük patronların dünyasında!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Ramo, bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Ramo, planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel’in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır

Ramo, büyük patronların dünyasında!
Ramo, büyük patronların dünyasında!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo’nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

Hasan, Afet’in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu’nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir’le yolları kesişen Sibel’in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel’in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 36. Bölüm Tanıtımları;

Ramo'nun 36. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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