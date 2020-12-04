Ramo'da savaş giderek büyüyor

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur.

Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 23. Bölüm Tanıtımları;

Ramo'nun 23. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;