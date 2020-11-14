Ramo ve Cihangir savaş ilan etti

Ramo'nun büyük planı sonucu polisler tarafından alınan Cihangir, Ramo ve ailesinin yok edilmesi için emri verdi. Ramo'nun ise yaklaşan felaketi önlemek ve ailesini güvende tutmak için artık tek çaresi Cihangir'i indirmekti. Heyecanın bir an olsun azalmadığı bölümün finalinde ise tüm seyircileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Hesap vakti geldiğinde Ramo, Cihangir'i indirmek için gittiği yerde kaçırıldı. Tam o anlarda Cihangir'in emriyle Doğu da Ramo'nun bütün ailesine saldırı düzenlemek için operasyonu başlattı.

İşte Doğu'nun operasyon anları;

Doğu'nun operasyonu sırasında gelen Hasan, ailesini kurtarmak için bir şey yapamadı. Saldırıdan sonra gözlerini hastanede açan Hasan'ın yanına Cihangir'in gelmesi ise herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı.

"Ailesinin ölümünü kaldıramıyor..."

SOSYAL MEDYA #HESAPGÜNÜ DEDİ!



Ramo, dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle ABC1 20+'da 5.12 izlenme oranı (rating),11.59 izlenme payı (share),AB'de 4.42 izlenme oranı (rating),10.47 izlenme payı (share),Total'de 5.40 izlenme oranı (rating),12.59 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. #HesapGünü etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO VE AİLESİNE BEKLENMEDİK SALDIRI!

Cihangir'i polislerin almasının ardından Ramo ve ailesi limanda keyifle kutlamasına devam ederken Cihangir elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktı. Başına gelen bu olayla Ramo'yu hafife almaması gerektiğini anlayan Cihangir Doğu'ya, Ramo'yu ve ailesini yok etmesi için emir verdi. Kutlamanın ortasında adamlarıyla birlikte gelen Doğu, kadın ve çocuklar hariç bütün aileye saldırdı. Çıkan çatışmada Doğan ve Şahin vurulurken Ramo, ailesi zarar gördüğü için öfkeden deliye döndü. Nuri'nin de desteğe gelmesiyle tüm aile saldırıdan kurtulmayı başardı ancak Nuri'nin Ramo'ya verdiği destek onun da sonunu getirdi.

"Hepinizi buraya gömeceğim!"

AÇIK SAVAŞ İLAN EDİLDİ!

Tüm bu olanlardan sonra Ramo, Cihangir'i arayarak karşısına çıkmasını istedi ve adeta savaş ilan etti. Ramo'nun meydan okuyan tavrıyla iyice kinlenen Cihangir, Ramo ve ailesinin başına 1 milyon lira ödül koyup tüm İstanbul'a haber saldı.

"Kabusun olacağım senin!"

SİBEL'DEN BÜYÜK İTİRAF!

Diğer tarafta gizemini koruyan Kaman meselesi için bilgi almaya çalışan Sibel kendini bir tuzağın içinde buldu. Sibel'in yardımına koşan ise yine Ramo oldu. İkili bu tuzaktan kurtulmayı başarsa da onlar için asıl tehlike peşlerine düşen Doğu'ydu. Tüm bu macera sırasında Sibel'in Ramo'yu hala sevdiğini itiraf etmesi ise bölüme damgasını vuran anlardan biri oldu.

"Seni hala seviyorum..."

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. İki adam tarafından zorla götürülen Ramo'nun gizemli düşmanının kim olduğu merak uyandırıyor.

İşte Ramo'nun 21. Bölüm Tanıtımı;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!