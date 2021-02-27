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'Ramo'ya büyük sürpriz

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümü sürpriz final sahnesiyle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Büyük patronlardan biri olan Kaptan ile görüşmeye giden Ramo, karşısında öldürdüğü Yıldırım'ı görünce şoke oldu.

'Ramo'ya büyük sürpriz
'Ramo'ya büyük sürpriz
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HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, sorumluluğunda olan bir sevkiyatın engellenmesi üzerine harekete geçen Ramo, kaçırılan altınları bulmayı başardı. Mazhar'ın da işin içinde olduğunu çözen Ramo, büyük patrona da bu durumu anlatacaktı ancak finalde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Büyük patronlardan biri olan Kaptan ile görüşmeye giden Ramo, karşısında öldürdüğü Yıldırım'ı görünce şoke oldu. Bu çarpıcı gelişmeden sonra neler olacağı büyük bir merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #AİLEBAĞI DEDİ

Ramo, dün akşam yayınlanan 34. bölümüyle ABC1 20+'da 6.50 izlenme oranı (reyting),12.92 izlenme payı (share),AB'de 4.51 izlenme oranı (reyting),9.73 izlenme payı (share),Total’de 7.04 izlenme oranı (reyting),14.60 izlenme payı (share) elde etti. #AileBağı etiketi ise Twitter Türkiye'de 3 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

RAMO VE SİBEL EVLENDİ

Mazhar tarafından serbest bırakılan Sibel, Ramo'nun karşısına çıktı. Uzun süre birbirlerinden ayrı kalan ve büyük acılar yaşayan ikilinin kavuştuğu anlar seyircileri de derinden etkilemeyi başardı. Ramo ve Sibel birbirine yeniden kavuştuktan sonra hiç zaman kaybetmeden yeni evlerinde düzenlenen büyük bir kutlamayla evlendiler.

"Evet, evet, evet!"

RAMO'NUN SEVKİYATINA BASKIN

Ramo'nun sorumluluğunda olan bir sevkiyatın engellenmesi ise masada gerilimin artmasına sebep oldu. Mazhar'la beraber İstanbul'u yönetecek olan Ramo, sevkiyata yapılan baskınla zor durumda kaldı. Bunun üzerine çalınan altınları bulmak için Ramo hemen harekete geçti. Sevkiyata yapılan baskının kimin tarafından düzenlendiğini öğrenmek isteyen Doğu, polislerden önce olay yerine giderek inceleme yaptı ve ipucu bulmayı başardı.

Doğu, olay yerini inceliyor;

RAMO, ALTINLARI BULMAYI BAŞARDI

Ramo, altınları çalanları bulmak için kurduğu akıllıca planı adım adım uygulamaya başladı. Sibel'in kardeşi Gizem'in açığa çıkmasından sonra Ramo, Nehir'e bir oyun oynadı. Gizem, Ramo tarafından deşifre olduğunu söylemek için Nehir'in yanına giderken, Korkut'un çaldığı altınları Ramo'nun bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine Nehir, Korkut'a haber verirken, hepsi altınların yerini bulmak için Ramo'nun kurduğu planın bir parçasıydı. Korkut haberi aldıktan sonra hemen harekete geçerken, Ramo sonunda çalınan altınları bulmayı başardı.

Ramo'nun Nehir'e oyunu;

Ramo, altınları ele geçiriyor;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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