Ramo, Yavuz'un karşısında!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 17. bölümüne "kaman" gizemi damga vurdu. Kürşat'ın öldürüldüğü saldırının arkasındaki isim Erkan çıkınca Ramo harekete geçti. Erkan'ı yakaladı ve Kürşat'ın kardeşi Nuri'ye teslim etti. Teslim ettikten sonra yanlarından ayrılır ayrılmaz Yavuz geldi ve önce Nuri'yi sonra da Erkan'ı öldürdü. Tam bu anlarda geri gelen Ramo, Yavuz'u elinde silah ile yakaladı. Ramo ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği final anlarında nefesler tutuldu. Diğer tarafta Cihangir'in bilgisayarına girerek 'kaman' gizemini çözmeye çalışan Sibel, Cihangir'e yakalanma tehdidi altındaydı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle ABC1 20+'da 4.91 izlenme oranı (rating),12.05 izlenme payı (share),AB'de 3.47 izlenme oranı (rating),8.98 izlenme payı (share),Total'de 5.07 izlenme oranı (rating),12.38 izlenme payı (share) elde etti. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 20 dakika TT listesinde kaldı. Büyük merak uyandıran #KamanGizemi ise 1 saat 45 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

HASAN KENDİNİ FEDA ETTİ!

Kürşat'ın öldüğü, Ramo'nun da yaralandığı olay yerine polisler gelince Hasan, Ramo'yu polislerden kurtarmak için kendini feda etti. Polise teslim olan Hasan tutuklanırken, Ramo ağabeyini hapisten kurtarmak için harekete geçti. Öte yandan Kürşat, ölmeden önce Cihangir'in cezaevine girmesini sağlayacak 'kaman' ipucunu vererek akıllarda soru işareti bıraktı. Fidan, Ramo'nun Kürşat'tan öğrendiği ipucunu Sibel'e söyleyerek yardım istedi. Sibel, Cihangir'in yakınında ipucunun peşine düşerek kendini büyük bir tehlikenin de içine attı.

"Sen beni kurtarabilirsin ama ben seni kurtaramam..."

NURİ, RAMO'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Kürşat'ın ölümünde tüm oklar Ramo'nun üzerine çevrilmişken Ramo, Kürşat'ın cenazesine gelerek herkese adeta meydan okudu. Kürşat'ın kardeşi Nuri, Ramo'nun peşine düştü. Ramo da gerçek katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu.

Ramo, Kürşat'ın cenazesinde;

Kürşat'ı öldürenin Erkan olduğu ortaya çıkıyor;

RAMO, ERKAN'I YAKALADI!

Cenazede Ramo kendisine kurulan tuzağı çözmeyi başardı ve hain kumpası kuran kişi Erkan çıktı. Erkan'ın karşısına çıkan Ramo, kendi parmak izi olan cinayet silahını ve Kürşat'ın verdiği dosyayı aldı. O anlarda Doğu'nun da gelmesiyle gerilim doruğa ulaştı. Ramo'nun tüm planı Doğu'yla konuşarak yaptığı ortaya çıktı. Doğu'nun da yardımıyla Ramo, Erkan'ı alarak çıkmayı başardı.

Ramo, Erkan'ın peşinde;

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun Yavuz'a silah çektiği bu bölümde "Kaman gizemi çözülecek mi?" sorusunun cevabı merakla bekleniyor.

İşte Ramo'nun 18. Bölüm Tanıtımı:

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!