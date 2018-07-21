Rampla Juniors FC - Fenix maçı ne zaman?

Rampla Juniors FC ve Fenix, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Rampla Juniors FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rampla Juniors FC kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Fenix sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Rampla Juniors FC son haftadaki Liverpool M müsabasında 1-0 kazandı.

Fenix, El Tanque Sisley karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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