RAMS Başakşehir, play-off tur için sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimi Başakşehir, yarın Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i evinde ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

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