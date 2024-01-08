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        Haberler Spor Futbol Süper Lig RAMS Başakşehir, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Futbol Haberleri

        RAMS Başakşehir, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:42
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        Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir, erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20:00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

        Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

        Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

        BA CEZALI

        RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.

        Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

        Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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