"DURUMU İYİ" DEMİŞTİ

Metin Yıldız geçtiğimiz günlerde hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" demişti.