Randers FC - Aalborg maç önü

Randers FC ve Aalborg, 02 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Randers FC 9 puanla 8. sırada, Aalborg 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Randers FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aalborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Aalborg galibiyet oranı 2.40. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Randers FC önceki hafta Odense mücadelesinde 4-1 kazandı.

Aalborg ise AGF Aarhus maçında 0-0 berabere kaldı.

Randers FC, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Aalborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Aalborg, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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