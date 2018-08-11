Randers FC - AGF Aarhus maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig maçında Randers FC ile AGF Aarhus, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 5 puanlı Randers FC 10. sırada bulunuyor, AGF Aarhus 6 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Randers FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 692 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, AGF Aarhus galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Randers FC son hafta oynanan Odense maçında 4-1 kazandı.

AGF Aarhus ise Aalborg maçında 0-0 berabere kaldı.

Randers FC, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

AGF Aarhus, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AGF Aarhus 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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