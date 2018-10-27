Randers FC - Esbjerg maçı rakamları

Randers FC ve Esbjerg, 28 Ekim 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Randers FC 15 puanla 11. sırada, Esbjerg 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Randers FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Esbjerg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Esbjerg galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Randers FC son hafta oynanan Horsens maçında 2-1 yenildi.

Esbjerg, Odense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Randers FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Randers FC, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Esbjerg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Esbjerg, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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