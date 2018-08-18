Randers FC - Hobro sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig maçında Randers FC ile Hobro, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Randers FC 6 puanla 9. sırada, Hobro 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Randers FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hobro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 511 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Hobro galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Randers FC son hafta oynanan Odense maçında 4-1 kazandı.

Hobro ise Brondby maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Randers FC, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Hobro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hobro, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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