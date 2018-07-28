Randers FC - Odense rakamlar

Randers FC ve Odense, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Randers FC 1 puanla 13. sırada, Odense 1 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Randers FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Odense, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Odense galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Randers FC önceki hafta Lyngby mücadelesinde 1-3 kazandı.

Odense, SonderjyskE karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Randers FC, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Odense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odense 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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