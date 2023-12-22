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'Randevu İstanbul'da ödüller verildi 24. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi Habertürk Giriş: 22.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:03 facebook

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 18 - 22 Aralık arasında gerçekleştirilen 24. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Sinemaya Katkı Ödülü ve Uluslararası Randevu Ödülleri olmak üzere üç kategoriye ayrılan ödüller sahiplerine takdim edildi. Ödül töreninin sunuculuğunu ise oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat yaptı. Törenin açılış konuşmasını yapan festival direktörü ve TÜRSAK Başkan Yardımcısı Burhan Gün; “Randevu İstanbul bizim için özel bir konsept. İlk vakfa geldiğimde çok ilginç bulmuştum. Yıllar içerisinde festivali daha iyi hale getirmek için çok fazla kafa yorduk. Özellikle İspanya ile kültürel yakınlaşma, birçok kapıyı da aralama fırsatı sundu. Festivalde bu yıl İspanya’yı odak noktası olarak almak istedik. Ve ortaya çok kıymetli bir iş çıkarttık. Herkese emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerine yer verdi.

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Festival kapsamında, 'Türkiye ve İspanya: Ortak Yapım İmkanları' konulu panelde konuşmacı olarak yer alan yönetmen Pablo Maqueda; “Festivale ve bizi buraya davet ettikleri için festival ekibine çok teşekkür ederim. Dün gerçekleştirdiğimiz panel sinemaseverler için çok yararlıydı. Türkiye ve İspanya arasında ortak yapımlar için neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Bugün burada filmimizin gösterimi yapıldı ve seyircinin gösterdiği ilgi bizi mutlu etti” şeklinde konuştu. Yapımcı ve yazar Haizea Viana ise; “Festivale olan ilgiden ötürü çok mutluyuz. Bugün filmimizin gösterimi gerçekleşti. Farklı ülkelerdeki seyircilerin tepkilerini görmek ve yorumlarını dinlemek benim için çok önemli. Bu bizim buraya son gelişimiz olmayacak” diyerek ortak yapımlarının devam edeceğinin altını çizdi. Festival kapsamında yönetmenlik atölyesi veren Samantha Lopez; “Bu kültürü tanımak bizim için çok önemliydi. Türkiye, İspanya ve Latin Amerika arasında güçlü yapımlar ortaya koyabiliriz. Bunun için araştırmalar yapacağız. Ayrıca bugün “Yönetmenlik Atölyesi” workshop verme şansım oldu. Film yapım süreci ile ilgili önemli noktalara değindik. Türkiye’de sinema açısından çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Yeni nesilin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul’da kalbimi bırakacağım, yeri benim için hep özel kalacak" dedi.