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Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover'ın Range Rover Evoque modeli, Plug-In Hybrid versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Verilen bilgiye göre, Evoque Plug-In Hybrid 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama 1.4 litrelik bir yakıt tüketiyor. Aracın 6.4 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaştırabildiği belirtiliyor.

WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Evoque Plug-In Hybrid'in pillerinin 32kW DC şarj ünitesi ile 0'dan yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaştığı kaydedildi.

Range Rover Evoque Plug-In Hybrid'in üç farklı sürüş modunun bulunduğu bildirildi. Buna göre, 'Hybrid' modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Tamamen elektrikle yol alınabilen 'EV' modunun haricinde, 'Save' modu ile de akünün şarjı çok fazla tüketilmiyor ve içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriliyor.

Öte yandan, arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon bataryanın, 12'li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluştuğu belirtildi.