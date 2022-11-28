Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Rangers'ta Michael Beale dönemi

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç ekibi Rangers'ta teknik direktörlük görevine İngiliz çalıştırıcı Michael Beale getirildi.

Rangers'ta Michael Beale dönemi

İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine İngiliz çalıştırıcı Michael Beale getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'ı bırakan 42 yaşındaki Beale ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İskoçya temsilcisinde Michael Beale, 2018 yılından 2021'e kadar yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve son sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Rangers, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un görevine geçen hafta son vermişti.

Beale'ın bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberliğin ardından 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika transfer gelişmesi! Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde - Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Mourinho biletini kesmişti, Fenerbahçe peşinde
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve yabancı kuralı açıklaması! | Beşiktaş son dakika transfer haberleri
FUTBOL "7+4 talebimizi ileteceğiz"
Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında - Günün spor haberleri
FUTBOL Dünya basını böyle gördü: Vahşi saldırı
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'tan o teklife yanıt - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Jesus'tan o teklife yanıt
Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...
FUTBOL Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
FUTBOL Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Galatasaray, Adana Demirspor ve Toulouse ile karşılaşacak
FUTBOL G.Saray'dan iki hazırlık maçı
Altınordu - Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Manisa FK deplasmanda kazandı
Wolfsburg, eski Fenerbahçeli Max Kruse ile yollarını ayırdı
FUTBOL Max Kruse'ye bir şok daha!
Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama
FUTBOL Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.