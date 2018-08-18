Ranheim - Sandefjord sahaya çıkıyor

Ranheim ve Sandefjord, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ranheim 30 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sandefjord 10 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Ranheim, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sandefjord, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 583 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ranheim kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Sandefjord sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ranheim önceki hafta Asane mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sandefjord ise Kristiansund BK karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Ranheim, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 13 gol yedi.

Sandefjord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandefjord, 10 gol atarken 25 gol yedi.

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