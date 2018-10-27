Rapid Vienna - Admira Wacker maçı öncesi rakamlar

Rapid Vienna ve Admira Wacker, 28 Ekim 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Rapid Vienna 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Admira Wacker 9 puanda ve 12. sırada. Rapid Vienna, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Admira Wacker son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Rapid Vienna galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.50, Admira Wacker galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Rapid Vienna son hafta oynanan WAC maçında 0-0 berabere kaldı.

Admira Wacker ise St. Polten maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Rapid Vienna, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Admira Wacker, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Admira Wacker, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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