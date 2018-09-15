Rapid Vienna - Austria Vienna rakamlar

Rapid Vienna ve Austria Vienna, 16 Eylül 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 9 puanlı Rapid Vienna 5. sırada bulunuyor, Austria Vienna 10 puana sahip ve 4. sırada. Rapid Vienna son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 700. İddaa'da Rapid Vienna kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Austria Vienna kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Rapid Vienna önceki hafta WAC mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Austria Vienna, Salzburg karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Rapid Vienna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rapid Vienna, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Austria Vienna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Austria Vienna, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ