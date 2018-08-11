Rapid Vienna - WAC düellosu

Avusturya Bundesliga maçında Rapid Vienna ile WAC, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Rapid Vienna 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken WAC 3 puanda ve 5. sırada. Rapid Vienna, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. WAC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 668 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapid Vienna kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, WAC sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Rapid Vienna son haftadaki WAC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

WAC ise Rapid Vienna maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rapid Vienna, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

WAC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. WAC, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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