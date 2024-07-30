Rapor: AB sınırlarında göçmenlere yönelik insan hakları ihlalleri etkin şekilde soruşturulmuyor

FRA'nınFRA'nın 2020-2023 yılları arasında AB'nin kara ve deniz sınırlarında göçmen ve mültecilere yönelik hak ihlallerine ilişkin disiplin ve ceza soruşturmalarını inceleyen raporuna göre, sınırlarda zor durumdaki göçmenlerin kurtarılmaması, yardım edilmemesi, kötü muamele ile istismar gibi yaygın ve tekrarlayan insan hakları ihlalleri yaşanıyor.

Bu ihlallere yönelik etkili soruşturmalar yürütülmezken, sistematik boşluklar ve engeller bulunuyor.

Raporda Yunanistan, Hırvatistan ve Macaristan sınırlarında çalışan yetkililerin göçmenlere yönelik kötü muamelesi ve neden oldukları can kaybı olaylarının etkili şekilde soruşturulmadığı aktarılırken, mağdurların ve tanıkların bulunarak dinlenmesi için yeterli çaba gösterilmediği, avukatların çalışmalarına engel olunduğu ve önemli kanıtlara erişimin sağlanmasının engellendiği kaydedildi.

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Mağdurlar ise yetkililere güvenmemeleri, misilleme korkusu veya mevcut prosedürler hakkında bilgi sahibi olmamaları nedeniyle ihlaller karşısında nadiren şikayette bulunuyor.