ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında

ABD’de yapılan bir araştırmada, orduya olan güven yüzde 50’nin altında kalırken, katılımcıların yüzde 62’si bunun nedeninin ordunun komuta kademesinin giderek siyasileşmesi olduğu kanaatini ortaya koydu.

Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
0:00 / 0:00
AA

California merkezli Ronald Reagan Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması ABD halkının son yıllarda orduya olan güven eksikliğinin devam ettiğini ortaya çıkardı.

Vakfın kasım ayında ABD’nin farklı eyaletlerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında ABD halkının yüzde 48’inin orduya güven duyduğu görüldü.

2018’de yüzde 70’lerde olan güvenin son dört yılda yüzde 50’nin altına gerilediği belirtilen çalışmada, katılımcılara bunun nedenleri de soruldu.

Ankete katılanların yüzde 62’si “askeri komuta kademesinin çok politize” olmasını gerekçe gösterirken, Afganistan’dan çekilme başta olmak üzere sivil yönetimlerin verdiği kararların da orduya güveni azalttığı kanaatleri öne çıktı.

Orduya katılmak isteyip istemediğine yönelik sorulara, “Asla Katılmak İstemiyorum”, "Katılmaya İstekli Değilim” yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 54 olduğu tespit edilen çalışmada, ABD’nin Ukrayna’ya yardımına desteğin sürmesini isteyenlerin oranı da yüzde 57 olduğu görüldü.

Çalışmada, Demokratların yüzde 73’ü, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 51’inin Ukrayna’ya yardımların devam etmesine destek verdiğini belirtti.

NATO’ya güvenin yüzde 60 olduğu kaydedilen çalışmada, katılımcıların yüzde 72’sinin herhangi bir NATO ortağına Rusya tarafından saldırı düzenlendiğinde buna askeri olarak karşılık verilmesinden yana kanaat belirtti.

Katılımcıların yüzde 54’ünün ABD’nin Çin konusunda net bir stratejiye sahip olmadığı kanaatini ifade ettiği çalışmada, katılımcıların yüzde 71’inin Rusya-Ukrayna savaşının Tayvan'ı işgal etmek için Çin’e ilham vereceği görüşünde.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
DÜNYA Macaristan ile Ermenistan'dan diplomasi adımı
Fransa lideri Macron'un Beyaz Saray ziyaretinin ardından iki ülke 'yakın müttefiklik' vurgusu yaptı
DÜNYA ABD ve Fransa'dan 'iş birliği' vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını ...
Litvanya'da bir Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi
DÜNYA Litvanya'da Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan ...
NATO, Ukrayna'ya Patriot sisteminin konuşlanmasına henüz karar verilmediğini duyurdu
DÜNYA NATO'dan kritik 'Patriot' açıklaması
Biden, dönemindeki ilk devlet ziyaretini yapan Macron'u resmi törenle karşıladı
DÜNYA Macron Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı, ...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
DÜNYA Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
Everest küçülüyor mu? Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!
DÜNYA Everest Dağı küçülmeye mi başladı?
Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor
DÜNYA Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor
İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli zarf paniği!
DÜNYA İspanya'da son 24 saatte peş peşe patlayıcı maddeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.