Rapperswil-Jona - Aarau maçı rakamları

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Rapperswil-Jona, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Aarau takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Rapperswil-Jona, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Aarau son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 489 kodlu maçı oynayanlar; Rapperswil-Jona galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Aarau galibiyet oranı 2.70.

Rapperswil-Jona önceki hafta Servette mücadelesinde 0-3 kazandı.

Aarau ise Vaduz karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Rapperswil-Jona, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Aarau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Aarau, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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