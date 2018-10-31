Rapperswil-Jona - Kriens rakamlar

İsviçre Kupa Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Rapperswil-Jona, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Kriens takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Rapperswil-Jona, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kriens, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; Rapperswil-Jona galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Kriens galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Rapperswil-Jona son hafta oynanan Lausanne Sports maçında 2-2 berabere kaldı.

Kriens ise Servette maçında 2-3 yenildi.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Kriens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Kriens, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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