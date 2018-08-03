Rapperswil-Jona - Winterthur karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig maçında Rapperswil-Jona ile Winterthur, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Rapperswil-Jona 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Winterthur 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Rapperswil-Jona, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Winterthur son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Rapperswil-Jona galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Winterthur galibiyet oranı 3.30.

Rapperswil-Jona son hafta oynanan Servette maçında 0-3 kazandı.

Winterthur ise Schaffhausen maçında 3-1 yenildi.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Winterthur, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Winterthur 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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