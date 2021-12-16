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Haberler Basketbol NBA Raptors yarı kapasiteyle oynayacak
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NBA takımı Raptors, Kovid-19 nedeniyle tribün kapasitesini yarıya düşürecek

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) tek Kanada kulübü Toronto Raptors, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle sahasındaki maçlarını yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacak

Raptors yarı kapasiteyle oynayacak
AA

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ontario eyaletindeki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçilecek uygulama, Raptors'ın TSİ pazar sabaha karşı Golden State Warriors ile oynayacağı karşılaşmadan itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca maske takma kuralına uymayan taraftarlar, spor salonundan atılabilecek.

Tarihindeki tek şampiyonluğunu 2019'da kazanan Raptors, Kanada hükümetinin uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle geçen sezonki iç saha maçlarına, ABD'nin Tampa kentinde çıkmıştı.

Bu sezon 13 galibiyet, 15 mağlubiyeti bulunan Raptors, Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

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