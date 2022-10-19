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Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

Saçlarının dökülmesinden, uzamamasından şikayetçi olanlar için mükemmel bir doğal çözüm yolu var. Aslında her zaman adını duyduğumuz bu yağ sayesinde, saçlar onarılacak ve gür şekilde uzayacak!

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  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    Dış etkenler bağlı olarak, kimyasal maddeler kullanımı sonucunda ya da çeşitli kronik hastalıklar ve stres seviyesinin yükselmesi nedeniyle saçlarımızda birçok problem meydana gelmektedir. Bu problemlere evde uygulayacağımız doğal yöntemler ile çözüm bulabiliriz!
  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    HİNT YAĞI NEDİR?

    Hint yağı bitkisinin tohumlarının ezilmesi sonucu ortaya çıkan sarı sıvıya Hint yağı denilmektedir. 
  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    HİNT YAĞININ SAÇA FAYDALARI NEDİR?

    Saçın daha çabuk uzamasını sağlar.

    Yıpranan, güçsüzleşen saçların canlılığını yeniden kazanmasını sağlar.

    Saçların nem dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur.

    Saçlarda meydana gelen kırıkları onarır ve oluşabilecek kırıkların önüne geçer.

    Saç dökülmelerinin önüne geçtiği ve azalttığı bilinmektedir.

    Saç tellerini güçlendirir.

    Kepek oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

    Saçlarda oluşmuş istenmeyen beyaz tellerin önüne geçer.

    Saçlara parlaklık kazandırır.

    İçeriğindeki antioksidan maddeler saçları besler ve yumuşacık saçlar elde edilmesine katkıda bulunur.

    Saç derisini besleyerek ihtiyacı olan minerallerin saçlara kazandırılmasını sağlar. Bu sayede parlak, canlı, güçlü ve daha çabuk uzayan saçlar elde edilir.

    Saç diplerinde oluşan yaraların iyileşmesini sağlayarak bu gibi durumlardan saçların olumsuz etkilenmesinin önüne geçer.
  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    HİNT YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

    Hint yağı genel olarak saça maske şeklinde uygulanır. Diğer saç için uygun olan yağlar ile karıştırılarak kullanımı da mümkündür. Birkaç saat bekletildikten sonra durulanan saça dilenirse Hint yağı ile birlikte E vitamini ve B vitamini ampulleri de karıştırılabilir. 15-20 dakika saçınızda beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    HİNT YAĞI HAFTADA KAÇ KERE KULLANILIR?

    Hint yağı eğer onarıcı bir maske olarak kullanılacak ve saçlarda birkaç saat bekletilecekse ayda 2 ya da haftada 1 defa kullanımı yeterlidir. Saç bakım rutininize ekleyecekseniz ise haftada 4 defaya kadar uygulama yapabilirsiniz.
  • Rapunzel'e rakip olacaksınız! Bu yöntem saçları uzatıyor, kökten uca onarıyor!

    HİNT YAĞININ SAÇA ZARARLARI

    Hint yağı her üründe olduğu gibi fazla kullanımda saça zarar verebilir. Yağı gereğinden fazla kullanmak, saçın nem dengesini bozabilir ve yağlanmalar ortaya çıkabilir. Saçtan tamamen arındırılamazsa kepeklenmelere ve saçların sönük görünmesine neden olabilir. Yağı saçınızdan arındırırken ekstra özen göstermelisiniz.

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