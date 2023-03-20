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Rashford, İngiltere Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı

Rashford, İngiltere Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde İtalya ve Ukrayna ile yapacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fulham'ı 3-1 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçının 50. dakikasındaki köşe vuruşu sırasında bacağına darbe alan Rashford bir süre dinlendirilecek.

Bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla 30 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda yapacağı İtalya (23 Mart) ve Ukrayna (26 Mart) karşılaşmalarında oynayamayacak.

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