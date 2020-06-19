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Son dönemde özellikle Türkçe Rap’in sevilen ismi Taladro'yla yaptığı sahne ve çalışmalarla gündemde olan Rashness, ikinci teklisi 'Yaşlandım Artık'ı dinleyicisinin beğenisine sundu.

Mücadele ettiği her alanda önüne engeller çıkan birinin artık savaşacak gücü kalmadığını, savaşmaktan yorulduğunu ve yaşlandığını anlatan şarkıda söz, beste ve düzenleme Rashness'a ait.



Özellikle akılda kalıcı ve melodik nakaratlarıyla bilinen Rashness, 'Yaşlandım Artık' ile yine bu geleneğini sürdürmüş durumda. Şarkının mix ve masteringi de yine Rashness'a ait.