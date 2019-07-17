Rasim Ozan Kütahyalı bulunamadı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, katıldığı bir programda kullandığı sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği öne sürülen ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında geçen duruşma yakalama kararı çıkarılmıştı.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Bugün görülen duruşmaya Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken avukatı hazır bulundu. Şikayetçiler Saffet Sancaklı, Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatları sanık hakkındaki yakalama kararının beklenmesini talep etti. Mahkeme, Kütahyalı hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi.