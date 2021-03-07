Rasim Öztekin sevenlerini korkuttu. 14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konulan Rasim Öztekin öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Sevenleri usta oyuncunun son durumunu merak ediyor. Peki, Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? İşte Rasim Öztekin'in son durumu

RASİM ÖZTEKİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

62 yaşındaki sanatçı, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran Öztekin, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oyuncu, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde sevk edilen Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAN ARANIYOR

Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" açıklamasını yaptı.

BİROL GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Yapımcı Birol Güven Rasim Öztekin'in son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde evinde kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Hemen Beykoz Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahaleden sonra Siyami Ersek Hastanesi’ne getirildi. Şu an durumu iyi ama bir süre burada kontrol altında tutulacak. İnşallah kısa zamanda eskisinden daha sağlıklı olarak aramızda olacak." dedi.