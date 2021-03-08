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Rasim Öztekin son sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'e ne oldu? Doktorundan açıklama

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son sağlık durumu hayranları tarafından merak konusu oldu. Kalp krizi geçiren 62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklama doktorundan geldi.

Rasim Öztekin son sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'e ne oldu? Doktorundan açıklama

Rasim öztekin son sağlık durumu nasıl? Soruları merak konusu oldu. 62 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi. Öztekin, Siyami Ersek Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmaya başladı. Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin'den babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Öte yandan Rasim Öztekin'in doktorundan da son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

RASİM ÖZTEKİN'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin, Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyor. Hastaneden yapılan açıklamada, usta sanatçının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

RASİM ÖZTEKİN'İN KIZI PELİN ÖZTEKİN'DEN AÇIKLAMA

Usta sanatçının kızı Pelin Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum." ifadelerini kullandı.

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