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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rastgele ateş açtılar: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Rastgele ateş açtılar: 4 yaralı

        Kahramanmaraş'ta magandalar seyir halindeki araçlarından rastgele ateş açtılar. Olayda 4 kişi yaralandı, zanlılar aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:47
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        Rastgele ateş açtılar: 4 yaralı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı.

        Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen aracın içindeki zanlılar, tüfekle rastgele çevreye ateş etti.

        Tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bu sırada market önünde bekleyen Y.E.Ç. ile H.Ç. yaralandı.

        Araçla çevreye ateş etmeye devam eden şüpheliler, Beyazıtlı Bulvarı’nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç'yi yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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