Rastgele olamayacak kadar harika tesadüfler

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"60'ların başında Mississippi'nin farklı kasabalarında yaşayan annem ve babamın her ikisi de midilli ile kapı kapı dolaşan bir fotoğrafçı tarafından ziyaret edildi. Üniversitede tanıştıklarında aynı midilli üzerinde fotoğraflarının çekildiğini fark ettiler."