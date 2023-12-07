Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Rastgele olamayacak kadar harika tesadüfler

        Rastgele olamayacak kadar harika tesadüfler

        Hayat bir yolculuktan ibarettir ve bazı zamanlarda karşımıza o kadar harika bir tesadüf çıkar ki bunun basit bir denk gelme olmadığını bilir ve yaşama karşı yeni bir bakış açısı kazanırsınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Bu pencere arka bahçemin sanki 4 farklı mevsimdeymiş gibi görünmesini sağlıyor.”

        2

        “Bunu resim çerçevesi ararken buldum.”

        3

        “Tamamen tesadüfen bu caddedeki ağaçlar binaların renkleriyle eşleşiyordu.”

        4

        Harika bir uyum.

        5

        "60'ların başında Mississippi'nin farklı kasabalarında yaşayan annem ve babamın her ikisi de midilli ile kapı kapı dolaşan bir fotoğrafçı tarafından ziyaret edildi. Üniversitede tanıştıklarında aynı midilli üzerinde fotoğraflarının çekildiğini fark ettiler."

        6

        “28 yıl arayla benim ve oğlumun doğumunu yaptıran hemşire aynı.”

        7

        “Ben ve eşim.”

        8

        "Kaplumbağaya benzeyen ağaç."

        9

        “Mükemmel zamanlanmış bu fotoğraf bombası.”

        10

        "Parmak arası terliklerimin tasarımı kıyıya uyuyor."

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme