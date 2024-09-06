'Rastlantının Düzeni' Pera Müzesi’nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, 19 Eylül’de sanatseverlerin karşısına çıkacak Hesaplar ve Tesadüfler sergisine paralel “Rastlantının Düzeni” programıyla farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli ve ilham dolu atölyeler düzenliyor. 26 Eylül – 26 Ocak arasında düzenlenecek çevrimiçi ve yüz yüze sergi turları ve yaratıcı atölyelerle katılımcıları sanat dolu bir deneyim bekliyor.

Anaokulu çağındaki çocuklar renklerin ve seslerin dansında buluşuyor “Renk Renk Dondurma” atölyesinde Hesaplar ve Tesadüfler sergisini rehber eşliğinde gezen öğrenciler, atölye çalışmasında ışık ve renk geçirgenliğini kullanarak renkli parşömen kağıtlarıyla birer dondurma kolajı tasarlıyor, ardından şeffaf kâğıtların üst üste gelmesiyle oluşan farklı renk birleşimlerini, sulu boya ile kâğıt üzerine yansıtıyorlar.

Rehberli sergi turunu takip eden “Tablom Çiçek Açıyor” atölyesinde ise çocuklar keçeli kalemlerle desenler çizdikleri kahve filtrelerini ıslatarak boyaların birbirine karışmasını sağladıktan sonra yapay çiçekler oluşturuyor. “Yuvarla ve Boya!” atölyesinde çocuklar önce Hesaplar ve Tesadüfler’i rehber eşliğinde geziyor. Boyanmış misketleri karton üzerinde yuvarlayarak tesadüfi çizgi ve desenler oluşturan çocuklar, çıkan desenin üzerine renkli kâğıttan çeşitli şekiller yapıştırarak çalışmalarını tamamlıyor.

Hem müzik hem de görsel sanatlarda bulunan ritim kavramından yola çıkılan “Melodinin Rengi” atölyesinde ise birbirinden farklı ton ve çeşitte sesler/melodiler dinleyen çocuklar, her bir sese karşılık geldiğini düşündükleri desenleri bir araya getirerek resimler yapıyor. REKLAM İlkokul öğrencileri sanat ve bilimin kesişimine davetli “Rastlantının Düzeni” programı kapsamında, 7-12 ve 9-12 yaş gruplarından çocuklar için Hesaplar ve Tesadüfler rehberli turunun ardından geniş yelpazede birçok farklı atölye düzenleniyor.

Bu atölyelerden biri, serginin renkler, çizgiler ve şekillerle dolu dünyasından ilhamla gerçekleştirilecek olan “Geometrik Şekillerle Resim”. Öğrenciler bu atölyede renkli kartonları çeşitli geometrik şekillerde keserek farklı kombinasyonlarla yan yana getirdikleri resimler yaratıyor. “Tuvalimde Sürpriz Karakter”de ise çocuklar, sergi sanatçılarından Vera Molnár’ın sanatsal pratiğinin ilk yıllarında, zar atarak meydana getirdiği algoritmalardan ilham alıyor. Şans ve yaratıcılığı bir arada kullanan katılımcılar, attıkları zarın gösterdiği parçaları bir araya getirerek tuval üzerinde sürprizli bir karakter yaratıyor.

REKLAM Sergideki eserlerde karşılaştıkları geometrik dizilimler, hesaplı sıralamalar ve renklerden ilhamla tasalanan “Küre Yüzeyinde İp Sanatı”nda çocuklar, yuvarlak strafor toplar üzerinde, belirledikleri bir düzende taktıkları çivilerin arasına gerdikleri iplerle farklı şekil ve renk kombinasyonları oluşturuyor. “Tuval Üzerinde Renklerin Yolu” atölyesinde boncuk boyalarla tuval üzerine istenen düzende nokta, çizgi ve şekiller ekleyen çocuklar, boyaları sıyırarak rengârenk tablolar yaratıyor.

Program kapsamında 9-12 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleşecek “Dans Eden Robotlar” atölyesinde çocuklar yalnızca yaratıcı bir sanat eseri ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojinin büyüleyici dünyasına adım atarak mühendislik ve bilimle tanışıyor. Bilim Kahramanları Derneği’nin yürütücülüğünde düzenlenen atölye, teknolojiyi hem bilimin hem de sanatın sınırlarını genişleten resimler üretmek için bir araç olarak kullanan Vera Molnár’dan ilham alıyor ve çocuklar çeşitli malzemeler kullanarak çizim yapan birer robot tasarlıyor.

REKLAM Ortaokul ve lise öğrencileri için yaratıcı atölyeler Rehberli sergi turuyla kodlama ve algoritmalarla üretilen eserleri inceleyen ortaokul öğrencileri, “Tangram ile Algoritmik Tasarım” atölyesinde kendilerini resim yapmaya programlanmış bir bilgisayar yerine koyuyor. Gruplara ayrılan öğrenciler kâğıt üzerinde oluşturdukları basit komutlardan oluşan algoritmayı adım adım uygulayarak tangramla belirli şekilleri oluşturmaya çalışıyor.

Lise öğrencilerine ise “Rastlantının Düzeni” kapsamında yüz yüze ve çevrimiçi “Hesaplar ve Tesadüfler Sergi Turu” düzenlenecek. Algoritma sanatının Macar öncülerinden Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy'nin Macar Merkez Bankası Koleksiyonu’nda bulunan eserlerinden bir seçkiyi gezen öğrenciler; sanatçıların renkler, geometrik şekiller, tekrarlar ve tesadüflerle örülü algoritmik dünyalarıyla tanışırken makine ve hayal gücü, matematik ve sanatın birliktelikleri üzerine düşünme şansı bulacak. Rehberli turlara katılan öğrenciler bilgisayar, algoritma ve matematiğin sanatsal dünyasına yolculuk yapacak.

REKLAM Lise öğrencileri için düzenlenen atölye ise, sergideki tekrarlayan renkler, geometrik şekiller ve soyutlamalardan ilham alan “Geçirgen Motifler”. Katılımcılar atölyede kirigami yöntemiyle renkli parşömen ve asetat kâğıtlarından desenler kesiyor; bunları üst üste koyarak renk ve desenlerin tesadüfi karışımıyla meydana gelen tasarımlar yapıyor. Huzurevi sakinleri için yüz yüze ve çevrimiçi sergi turu

“Rastlantının Düzeni”nde bir atölye çalışması da huzurevi sakinleri için düzenleniyor. Hem çevrimiçi hem yüz yüze düzenlenen “Huzurevleri için Hayal Gücünün Renkleri” atölyesinde Hesaplar ve Tesadüfler sergisini rehberli tur ile gezen huzurevi sakinleri, sergideki seçilmiş eserler hakkında bilgiler ediniyor. Demans ve Alzheimer hastalarına yönelik özel hazırlanan, bilişsel olarak uyarıcı bir aktivite olan turda katılımcılar, sanatı zevkle ve ilgiyle keşfetme olanağı buluyor. Ardından kâğıt bantlar ve sulu boya kullanarak, desen ve boşluktan meydana gelen resimler yapıyor.

Atölye biletleri Biletix’ten temin edilebilir. Atölye Programı Renk Renk Dondurma (Anaokulu, yüz yüze) Perşembe günleri 10.30-12.00 13.30-15.00 Tablom Çiçek Açıyor (4-6 yaş, yüz yüze) 28 Eylül Cumartesi, 10.30 19 Ekim Cumartesi, 10.30 23 Kasım Cumartesi, 10.30 Yuvarla ve Boya! (4-6 yaş, yüz yüze) 5 Ekim Cumartesi, 10.30 2 Kasım Cumartesi, 10.30 Melodinin Rengi (4-6, yüz yüze) 12 Ekim Cumartesi, 10.30

9 Kasım Cumartesi, 10.30 Geometrik Şekillerle Resim (İlkokul, yüz yüze) Perşembe günleri 10.30-12.00 13.30-15.00 Tuvalimde Sürpriz Karakter (7-12 yaş, yüz yüze) 28 Eylül Cumartesi, 13.30 2 Kasım Cumartesi, 13.30 Küre Yüzeyinde İp Sanatı (7-12 yaş, yüz yüze) 5 Ekim Cumartesi, 13.30 9 Kasım Cumartesi, 13.30 Tuval Üzerinde Renklerin Yolu (7-12 yaş, yüz yüze) REKLAM 19 Ekim Cumartesi, 13.30 23 Kasım Cumartesi, 13.30 Tangram ile Algoritmik Tasarım (Ortaokul, yüz yüze)