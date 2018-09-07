Raufoss - Asker sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Raufoss ile Asker, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Raufoss 39 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Asker 34 puanda ve 3. sırada. Raufoss, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Asker, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 329 kodlu maçı oynayanlar; Raufoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Asker galibiyet oranı 0.00.

Raufoss son hafta oynanan Asker maçında 0-0 berabere kaldı.

Asker, Raufoss karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Raufoss, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 5 gol yedi.

Asker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asker, 12 gol atarken 10 gol yedi.

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