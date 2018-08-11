Raufoss - Nybergsund maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Raufoss, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Nybergsund takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Raufoss 29 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Nybergsund 16 puanda ve 11. sırada. Raufoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nybergsund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 655 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Raufoss kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nybergsund sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Raufoss son haftadaki Nybergsund müsabasında 2-3 kazandı.

Nybergsund, Raufoss karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Raufoss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Raufoss, kendi sahasında 17 gol attı, 4 gol yedi.

Nybergsund, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nybergsund 4 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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